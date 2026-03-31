（台北中央社）最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）が来月、中国を訪問することを受け、台湾で対中政策を担当する大陸委員会は30日、鄭氏に対し、中国共産党による台湾への威圧や脅迫を厳粛に受け止め、統一戦線工作による分断のわなに陥らないよう呼びかけた。また、いかなる団体も政府の許可なく対岸（中国）と政治的協議を行ってはならないと改めて強調した。中央社の取材に書面で回答した。中国国営の新華社