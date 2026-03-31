（高雄中央社）沖縄県与那国町出身の宮城政三郎さん（97）が28日、太平洋戦争下で疎開した南部・高雄市の高雄第一中学（現高雄高級中学）を訪問した。同日夜に開かれた同窓会では、陳其邁（ちんきまい）高雄市長と対面し、感動で目を赤くした。宮城さんは1944年8月から同校で学んだが、45年には学徒兵として日本軍に動員され、卒業はかなわなかった。だが同校の卒業生が新聞記事で宮城さんのことを知ったのをきっかけに、2024年、