令和８年３月３０日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気を地方ごとに ２週間気温予報 北・東日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。西日本と沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、４月５日頃からはかなり高い日が多いでしょう。農作物の管理等に注意してください