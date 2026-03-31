ドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベックが、自身の契約延長を交渉を巡る報道に言及した。30日、ドイツメディア『キッカー』が報じている。現在26歳のシュロッターベックは、2022年夏にフライブルクからドルトムントに完全移籍で加入。ドイツを代表するセンターバック（CB）にまで名乗りを上げ、ここまで公式戦154試合出場で10ゴール18アシストを記録。ドイツ代表としてもCBの主力選手として活躍している