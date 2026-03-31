ユニバーサル物産から、エアコンの内部カビ問題を「置くだけ・貼るだけ」で解決する「Johnmax エアコンの防カビ剤」が登場した。冷房シーズンを前に、増え続けるエアコン内部のカビ臭の悩みに、手軽で安全性の高い製品だ。●見落としがちな「エアコン内部のカビ問題」を手軽に対策エアコン内部は結露によって湿気がこもり、カビが発生しやすい環境。嫌な臭いの原因にもなり、健康面の不安を抱える家庭も少なくない。Johnmax エ