『25ans』の公式SNSで、目黒蓮からのスペシャルメッセージ動画が公開された。 【動画＆写真】目黒蓮×ブルガリ『25ans』動画／『25ans』表紙ビジュアル 他 ■目黒蓮が『25ans』読者にメッセージ 動画で目黒は、「25ansをご覧の皆さん、どうも目黒蓮です」とあいさつ。手には同誌の公式キャラクター・ヴァンサンヌを持ち、「そしてヴァンサンヌです」と紹介した。 前髪をふわりと下ろしたセンター分け