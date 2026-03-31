平和不動産 [東証Ｐ] が3月31日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の103億円→108億円(前期は95.6億円)に4.9％上方修正し、増益率が7.7％増→12.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の59.5億円→64.5億円(前年同期は61.3億円)に8.4％増額し、