31日15時現在の日経平均株価は前日比385.32円（-0.74％）安の5万1500.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は899、値下がりは626、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は130.36円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が110.97円、フジクラ が75.61円、ＳＢＧ が75.41円、三菱商 が27.88円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ