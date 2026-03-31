31日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝159円60銭前後と、前日午後5時時点に比べ17銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円96銭前後と73銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース