2026年3月30日、韓国メディア・ハンギョレは、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領がエネルギー問題の深刻さに言及し、再生可能エネルギーへの転換を強く訴えたと報じた。記事によると、李大統領は同日、済州島（チェジュ島）で開かれたタウンホールミーティングで、「世界的にエネルギー問題で大きな混乱が起きており、自分も眠れないほど深刻に感じている」と述べた。さらに、「現在の問題もそうだが、将来はさらに不安定にな