中国玩具・乳幼児用品協会がこのほど発表した「2026年中国玩具・乳幼児用品業界発展白書」によると、2025年の玩具（アートトイを除く）の国内市場における小売総額は前年比5．8％増の1035億3000万元（約2兆3950億円）で、アートトイとコレクショントイの小売総額は前年比45．4％増の676億9000万元（約1兆5660億円）となりました。中国ではアートトイとコレクショントイの人気が高まりつつあります。白書が一線都市（北京、上海、広