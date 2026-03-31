帝国データバンクによりますと、4月の食品や飲料の値上げは2798品目です。マヨネーズやドレッシングなど「調味料」が最も多く即席麺やカップスープなどの「加工食品」、「酒類・飲料」が続きます。値上げの主な要因としては原材料高が最も多いほか、電気・ガス代や物流費の上昇、円安などが続きます。月単位の値上げが2000品目を超えるのは去年10月以来6か月ぶりですが、去年に比べて33.8％下回り、値上げのペースは一服しています