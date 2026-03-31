NPB(日本野球機構)が31日、公示を発表。ソフトバンクは大関友久投手が出場選手登録されました。2019年ドラフト育成2位でソフトバンクに入団した大関投手は昨季、24試合に先発登板しキャリアハイとなる13勝(5敗)、防御率は1.66をマーク。先発ローテの一員として安定した投球を披露し、最高勝率のタイトルを獲得しました。直近4試合でも4イニング以上を投げ2失点以下と上々の投球を見せています。なお、この日は楽天との試合で今季初