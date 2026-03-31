ロックバンド「横浜銀蠅」ギター・ボーカルのＪｏｈｎｎｙ＝写真＝が、４０年ぶりにソロ活動を再開し、アルバム「ヨコハマ・グラフィティ」（キング）を出した。「６７歳でアルバムを出すなんて思いもしなかった」と、本人にとっても想定外だったという。アルバムでは、ヒット曲の「ジェームス・ディーンのように」と、嶋大輔に楽曲提供した「男の勲章」をセルフカバーしたほか、新曲が６曲加わった。「『ジェームス・ディーン