精神面の不調のため昨年11月から活動を休止していた「THE RAMPAGE」川村壱馬(29)が、段階的に活動再開することが31日、分かった。所属事務所「LDH」が公式サイトを通じて発表した。同サイトで「いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関