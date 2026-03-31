高市首相とフランスのマクロン大統領が来月１日の首脳会談に合わせて発表する保健分野に関する共同声明の原案が判明した。両首脳は、世界規模の感染症の大流行（パンデミック）への対処や保健・医療分野での技術革新などで連携強化を確認する。原案では、新型コロナウイルス禍を教訓に感染症への対処で連携する重要性を指摘した。両国が重視するインド太平洋地域でも「ヘルス・セキュリティー（健康安全保障）の確保が地域の平