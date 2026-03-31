第９８回選抜高校野球大会は３１日、甲子園球場で決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪）が７ー３で智弁学園（奈良）との近畿勢対決を制し、４年ぶり５度目の優勝を飾った。５度目の優勝は歴代最多タイ。大阪桐蔭は同点の七回、３番の内海が押し出しの四球を選んで勝ち越し。一死後、藤田の遊ゴロの間に１点追加、なお二死二、三塁から黒川のレフト前の２点適時打でこの回４点のリードを奪い、先発の２年生左腕・川本が九回を投げ切っ