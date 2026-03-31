中東情勢悪化を受け、政府は医薬品や医療機器などに使われる石油関連製品の安定供給にむけた対策本部を設置しました。上野厚労大臣：医薬品、医療機器、医療物資等の確保は大変重要な課題。赤沢経産大臣：あらゆる可能性を排除することなく、状況に応じて機動的に対応していく。初会合には、重要物資安定確保の担当大臣を兼務する赤沢経済産業大臣と上野厚生労働大臣が出席し、品目別の供給状況の確認などをめぐり、緊密に連携して