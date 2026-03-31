こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分まで「Amazon新生活Final先行セール」を開催中。現在、国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2026」で金賞を受賞した、Nothing (ナッシング) のワイヤレスヘッドフォン「Headphone (1)」 がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 【VGP 2