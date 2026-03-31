Photo: 大平千沙 ROOMIE 2025年12月13日掲載の記事より転載 普段はテーブルや物置きとして使える「すのこパレット」。来客が泊まるときに広げれば、簡易ベッドにも早変わりする優れものです。今回はこのパレットでいろんな使い方をしてみました。身軽に変形する「すのこパレット」 カインズ 「すのこパレット 4枚セット」