ロッキーズ戦大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場し、9回には2戦連発となる中越えの2号ソロを放った。守備でも7回に鋭い当たりを好捕するなど躍動。現地記者も好守に賛辞を送っている。美技が飛び出したのは、1-9と大量リードを許して迎えた7回1死。ベックの左翼へ抜けるかという強烈な当たりを、横っ飛びで見事にキャッチした。すぐさま起き上がっ