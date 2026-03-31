6月には日本選手権カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告した。サードとしてチームに貢献してきた34歳が抜けることは、ロコ・ソラーレに大きな影響を与える。吉田知は2014年ソチ五輪後にロコ・ソラーレに加入。サードとして五輪2大会連続メダルに大きく貢献し、明る