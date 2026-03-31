たくろう 『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕・きむらバンド）が31日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の体験型ティーンズフェス『超十代-ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に初登場。次世代のトレンドが交錯する大舞台で漫才を披露した直後の彼らが、囲み取材を行った。現在30代の二人にとって、十代の熱気が充満するステージは未知の体験。「10代のパワフルなエネルギーにまみれて