今日31日(火)は東北から九州・沖縄の広い範囲で雨が降り、3月は少雨傾向が続いていた太平洋側でもこれまでと比べると降水量が増えた所が多くなりました。東京では5か月ぶりに降水量が100ミリを超えて、空気の乾燥状態は解消しています。ただ、愛知県など東海地方を中心に渇水状態が続いている地域もあります。今後、恵みの雨は期待できるのでしょうか?3月の降水量広く増加もダムの貯水率は少ない状態続く昨年(2025年)11月中旬から