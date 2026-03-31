ほぼあらゆる視覚や音に人間の脳がどのように反応するかを予測するよう訓練された基盤モデルが「TRIBE v2」です。TRIBE v2https://aidemos.atmeta.com/tribev2/TRIBE v2は700人以上の被験者から収集した500時間以上分のfMRI記録を活用し、人間の神経活動のデジタルツインを作成し、新しい被験者や言語、タスクに対するゼロショット学習を可能にした基盤モデルです。Today we're introducing TRIBE v2 (Trimodal Brain Encoder)