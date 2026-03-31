女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は４月１日に、第３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りん（見上愛）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落