フィギュアスケート男子で２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が３月３１日、銅メダルを獲得した世界選手権（チェコ・プラハ）を終えて、羽田空港着の航空便で帰国した。「オリンピックに出て、自信になって、今回も緊張せずにやれました」と充実の表情で振り返った。２８日のフリーは「火の鳥」を演じ、冒頭の４回転ルッツから、３本の４回転ジャンプを全て成功。パーフェクトな演技で、銅