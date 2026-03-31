4年前、神奈川県大磯町の小学校で起きたいじめにより、男子児童が転校を余儀なくされた事案について町が公表した調査報告書に対し、児童の保護者は31日、不信感を示しました。報告書によりますと2022年、大磯町の公立小学校に通っていた当時小学5年生の男子児童は、複数の同級生からいじめを受け転校を余儀なくされました。同級生から「デブ」「殺すぞ」などと暴言を吐かれ、ランドセルを蹴るなどされていたということです。町の教