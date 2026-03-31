◇MLB ホワイトソックス9-4マーリンズ(日本時間31日、ローンデポ・パーク)4試合連続ホームランとはならずも内野安打をマークしたホワイトソックスの村上宗隆選手。ベナブル監督がその活躍をたたえました。村上選手は敵地でのマーリンズ戦に2番指名打者で出場。3回の第2打席、3塁線へボテボテのゴロを全力疾走し内野安打。4試合連続安打でチャンスを広げ、オースティン・ヘイズ選手の3ランで生還しました。この日はDHでの出場になり