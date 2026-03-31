JAL（日本航空）は、4月1日から国内線サービスを順次リニューアルする。【画像】JAL 羽田空港ラウンジのリニューアルイメージ機内食の様子も今回のリニューアルでは、日常で見過ごしていた「日本の魅力」に焦点を当てる。“New Angles, New Stories〜日本ともういちど出会う”をコンセプトに掲げ、新機体の導入をはじめ、アプリやラウンジ、機内サービスなどを刷新していく。■新機材の導入とファーストクラス設定路線の拡大