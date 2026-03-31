「選抜高校野球・決勝、智弁学園３−７大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭が智弁学園を制して４年ぶり５度目のセンバツ制覇を果たした。通算５度目の春優勝は東邦と並んで史上最多タイとなり、春夏通算１０度目の優勝は中京大中京に続いて史上２校目の快挙となった。雨中の激闘を制し、これで甲子園の決勝は初めて進んだ１９９１年の選手権から驚異の１０連勝だ。ゲームを動かしたのは西谷監督の一手だった。同点に追