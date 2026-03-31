女優の黒柳徹子（92）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲストとして迎えた女優・萩尾みどり（72）の手料理に感心する場面があった。現在、41歳の長男と同居中という萩尾は、毎日の3度の食事を自身が用意していることを告白。「毎日のルーティンになってる」「特別なものを作るわけじゃない」と謙そんしつつ、洋風と和風の献立写真を披露した。萩尾は「ホントにもう、皆さんのご家庭で作って