フジテレビの特番「ＦＮＳ新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面８１連発！国民的ヒットの祭典」が３０日、放送された。織田裕二主演で２００８年７月期に放送された月９ドラマ「太陽と海の教室」の場面も流れた。湘南のとある超有名進学校に赴任してきた“教師バカ”を織田が演じ、岡田将生や北乃きいらが生徒役で出演。織田の同僚で、東大卒、しかも元ミス東大という才色兼備の新人教師を北川が演じた。実は