◇NBAレイカーズ120ー101ウィザーズ（2026年3月30日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が30日（日本時間31日）の本拠地ウィザーズ戦で先発出場した。3Pシュート1本を含む14得点6リバウンドの躍動。チームはレブロン・ジェームズがトリプルダブルでチームけん引して3連勝を飾った。この日は古巣ウィザーズと激突した。主力のルカ・ドンチッチが今季通算16度目のテクニカルファウルのペナルティで