女優の長尾寧音（30）が31日、インスタグラムを更新。所属事務所のスターダストプロモーションを退所したことを報告した。長尾は自筆の署名入り文書で「私事ではございますが、2026年3月31日をもちまして株式会社スターダストプロモーションを退所する運びとなりました」と報告。「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして日頃から温かく応援してくださるファンの皆さまに心より感謝申し上げます」とつづった。続けて「こ