タレント武田真治（53）が31日、都内で行われた「あっぷアリーナ！」ローンチ発表会に出席した。現在、2歳の娘の子育てをする日々を送り、「寝る前に、妻が娘に読み聞かせをする。本を自分で選ばせるけど、僕の『筋肉体操』の指導本をよく選ぶ」と明かし、「おやすみ前に娘が僕の筋肉の写真を見ている」と笑いを誘った。続けて「僕が家で腹筋をしていると、横で一緒にやろうとするんですよ」とほほ笑んだ。同アプリは、アプリ独自