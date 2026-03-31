ケージで立ち上がっている、貫禄あふれる犬の姿が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で176万回再生を突破し、「ガチで吹き出してしまったｗ」「貫禄に爆笑」といったコメントが寄せられています。 【動画：ケージから部屋を覗く犬→立ち上がると『強者感』が出すぎて…ワンコとは思えない『貫禄』】 パピーらしからぬ立ち姿 TikTokアカウント「erierierieri40」に投稿されたのは、ケ