窓際で外の景色を眺めているワンコは、意外な場所に座っていて…？まさかの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で33万5000回再生を突破。「えー！！すごい」「めっちゃ笑いました」といった声が寄せられています。 【動画：窓際で外を眺めている小型犬→ふと『足下』を見てみると…『思わず二度見する光景』】 窓際で外を眺めるワンコ TikTokアカウント「2525nico30」に投稿されたのは、バランス能力が高すぎるワンコの