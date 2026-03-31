31日未明、見附市で飲食店や住宅などあわせて6棟を焼く火事がありました。火事があったのは見附市新町の割烹です。警察や消防によりますと31日午前2時前、「建物が燃えている」と近くの住民から通報がありました。消防車8台が出動し午後2時45分、鎮火しました。消火活動は約13時間に及びました。この火事で火元の割烹や、住宅、店舗などあわせて6棟が焼けました。火元となった店舗には当時、従業員がいましたが、ケガ人や逃げ遅れ