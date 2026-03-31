30日夕方、仙北市田沢湖神代で原野火災があり、田んぼ脇ののり面などを焼きました。けがをした人はいませんでした。仙北警察署の調べによりますと30日午後5時半ごろ、仙北市田沢湖神代字梨田の田んぼ脇ののり面などから出火しました。現場近くに住む40代の女性が雑草が燃え広がっているのを発見し、消防に通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、田んぼ脇ののり面や、才津川沿いののり面の雑草約130平方メート