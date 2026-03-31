日本アクセスは、かねてよりフローズン商品の取り扱いに強みを持ち、大手食品卸として業界トップクラスの売上を誇る。25年度に発足したフローズン食品MS部は、取引先・得意先の課題を解決するために、話題性のあるイベント・キャンペーンやコスパ・タイパにこだわったオリジナル商品を展開し、冷凍食品のさらなる需要拡大を目指している。同部の小川みさと部長は「物価高で節約志向が強まっているが、冷食の買上点数アップや新商