北海道・岩見沢警察署は2026年3月30日、岩見沢市の無職の男（24）を放火予備の疑いで逮捕しました。男は2026年3月30日午後8時半ごろ、自宅を焼損させようと考え、1階車庫に保管されていたガソリン入りの携行缶を2階和室に持ち込んだ疑いがもたれています。警察によりますと、男の母親から「息子が暴れている」と110番通報があり、警察官が駆けつけたところ、ガソリンの携行缶が見つかったということです。男は調べに対し「ガソリン