贈り物は、相手を思う行為であると同時に、自分の価値観を差し出す行為でもある。その二つが重なったときは喜びに変わるが、わずかにずれたとき、気まずさが残る。そんな繊細な関係性が、数字として可視化された。株式会社ＭＥＭＯＣＯがアクセサリーブランドを展開する株式会社ライオンハートと共同で行った調査（２０２６年２月１２日〜１９日、全国の男女１０２人）によると、直近１年でもらったプレゼントについて「嬉しか