◆センバツ最終日▽決勝智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）大阪桐蔭が智弁学園との近畿勢対決を制し、春夏通算１０度目の全国制覇を決めた。センバツ５度目の優勝は、東邦に並ぶ最多。春夏通算１０度目の優勝は、１１度の中京大中京に次ぐ偉業となった。大阪桐蔭は甲子園初優勝した１９９１年夏から２０２２年春まで春夏の決勝で無傷の９連勝と無類の強さを見せてきた。今大会は２回戦から準決勝まで３試合連続１点