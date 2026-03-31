◆センバツ最終日▽決勝大阪桐蔭７ー３智弁学園（３１日・甲子園）２０１６年以来１０年ぶりの頂点を目指した智弁学園（奈良）は、大阪桐蔭に敗れ、準優勝となった。３点のビハインドから一度は同点に追いついた。１点差に迫り、６回１死。４番の逢坂悠誠一塁手（２年）が大阪桐蔭の“新怪物”こと先発左腕・川本晴大（２年）の１３９キロのストレートをフルスイング。打球は右翼ポール際に飛び込むアーチで、試合を振り出