大井競馬所属の御神本訓史騎手（４４）＝東京都騎手会＝は、３１日に騎乗を予定していた船橋競馬での３鞍を、感冒のため乗り替わった。９Ｒのライングッドマン（５７キロ）は矢野貴之騎手（５７キロ）に、１０Ｒのソレア（５３キロ）は飛田愛斗騎手（５３キロ）に、１１Ｒ・京成盃グランドマイラーズのコンティノアール（５７キロ）は篠谷葵騎手（５７キロ）に、それぞれ乗り替わりとなった。４月１日の７Ｒ（リトルハバナ）