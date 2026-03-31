メンズエステ店のサービスを受けていた際に、施術スタッフを複数回盗撮したとして、大阪市は市立中学校の男性講師を懲戒免職としました。 大阪市教育委員会が3月31日付けで懲戒免職としたのは、福島区所在の市立中学校で勤務していた男性講師（26）です。 市教委によると、この男性講師は去年9月～10月、大阪市内のホテルでメンズエステ店の女性従業員から施術を受けている際、動画撮影モードにしたスマӦ