愛知県は、2026年度（令和8年度）の県職員の人事異動を発表しました。 ▼愛知県 職員の人事異動2026【局長･部長・課長級】一覧はこちら この春異動になったのは、4071人（前年度は4343人）で、課長級以上の管理職に占める女性の割合は、16.97％･212人で、ともに過去最高となりました。 9月に開幕するアジア･アジアパラ大会に向けて体制を強化したほか、DXを推進するため、「デジタル戦略課」を新たに設置するなど組織体制を整備