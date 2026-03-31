株式会社ホリプロインターナショナルが31日、公式HPを更新し、声優田所あずさの退所を発表した。公式HPでは「この度、弊社所属の田所あずさは、2026年3月31日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました。株式会社ホリプロインターナショナル」と報告と感謝がつづられた。田所は11月10日生まれ、茨城県出身。主な出