女優の飯島直子（58）が31日、自身のインスタグラムを更新。舞台の金沢公演から帰京したことを明かし、金沢でのオフショットや金沢土産を紹介した。「きのう巡業先の金沢から無事帰還しました」と報告。「東京に向かう車窓を眺めながら、この約三カ月をふりかえり思い出にふけようと深く息をはき、目をとじたら東京駅まで爆睡してしまいました」と移動で爆睡したことを告白。「なにやってんだ」と突っ込みつつ、「寝起きのま